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В Ачинске осудили мошенницу из салона связи
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В Ачинске осудили мошенницу из салона связи

18 октября 10:51
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В городе Ачинске Красноярского края суд вынес приговор бывшей сотруднице салона сотовой связи по обвинению в мошенничестве. 24-летняя девушка похитила больше 500 тысяч рублей.

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Как выяснили полицейские, сотрудница не полностью вносила в кассу деньги, полученные от покупателей, и в ежедневном отчете указывала недостоверные сведения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал злоумышленницу виновной, ей назначили 2 года лишения свободы условно. Кроме того, девушке придется вернуть более 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

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