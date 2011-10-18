Сотрудника банка уволили за махинации с кредитными картами

В Красноярске задержали бывшего сотрудника банка за мошенничество. Полицейские выяснили, что мужчина оформлял кредитные карты без согласия граждан.

В мае-июне 2017 года сотрудник одного из банков города оформлял фиктивные договоры на выдачу кредитных карт. Для этого он использовал персональные данные граждан и без их согласия оформлял карты, с которых в последующем обналичивал денежные средства.

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В полиции Newslab.ru рассказали, что мужчина оформил 3 таких договора, общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

Мужчину уволили из банка после того, как обнаружили мошенничество.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание лишение свободы сроком до 6 лет.