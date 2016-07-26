В Красноярском крае продавцов табака оштрафовали на 1,3 миллиона рублей

Роспотребнадзор рассказал сколько предпринимателей нарушили правила продажи табачных изделий.

Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, с начала года к административной ответственности за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака привлекли 31 гражданина, 27 должностных лиц, 19 индивидуальных предпринимателей и 26 юридических лиц. Общая сумма административных штрафов составила 1,306 млн рублей.

Кроме этого, через суд управление Роспотребнадзора добилось прекращения работы трех сайтов, на которых продавались табачные изделия. В надзорном ведомстве напомнили, что Интернет они мониторят постоянно, чтобы не допускать дистанционной продажи табака.