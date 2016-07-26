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«Все рычаги управления нужно сосредоточить в руках Усса»: Эдхам Акбулатов. Цитата дня
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«Все рычаги управления нужно сосредоточить в руках Усса»: Эдхам Акбулатов. Цитата дня

18 октября 15:56
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Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов 18 октября заявил, что добровольно отказывается продолжать предвыборную гонку.

Выборы назначены на 24 октября: на сессии Горсовета депутаты проголосуют за нового мэра Красноярска. После выбытия Акбулатова кандидатов осталось трое: Сергей Еремин и Владислав Логинов от «Единой России» и Владимир Егоров от депутатского объединения «За Красноярск!».

Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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