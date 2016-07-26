«Все рычаги управления нужно сосредоточить в руках Усса»: Эдхам Акбулатов. Цитата дня

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«Такой кадр!»: вспоминаем лучшие фото Акбулатова
Пять лет как миг
Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов 18 октября заявил, что добровольно отказывается продолжать предвыборную гонку.
Выборы назначены на 24 октября: на сессии Горсовета депутаты проголосуют за нового мэра Красноярска. После выбытия Акбулатова кандидатов осталось трое: Сергей Еремин и Владислав Логинов от «Единой России» и Владимир Егоров от депутатского объединения «За Красноярск!».
И.о. министра транспорта Красноярского края
Глава администрации Советского района Красноярска
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
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