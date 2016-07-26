«Все рычаги управления нужно сосредоточить в руках Усса»: Эдхам Акбулатов. Цитата дня

Материалы по теме «Такой кадр!»: вспоминаем лучшие фото Акбулатова Пять лет как миг

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов 18 октября заявил, что добровольно отказывается продолжать предвыборную гонку.

Выборы назначены на 24 октября: на сессии Горсовета депутаты проголосуют за нового мэра Красноярска. После выбытия Акбулатова кандидатов осталось трое: Сергей Еремин и Владислав Логинов от «Единой России» и Владимир Егоров от депутатского объединения «За Красноярск!».