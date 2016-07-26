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Эдхам Акбулатов выбыл из мэрской гонки
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Эдхам Акбулатов выбыл из мэрской гонки

18 октября 14:43
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Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра. Об этом он заявил на проходящей сегодня конференции «Единой России».

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«В сегодняшней ситуации неопределенности, вызванной тем, что у нас нет избранного губернатора, необходимо сделать так, чтобы все рычаги управления в нашем крае и Красноярске находились в руках врио губернатора Александра Усса», — пояснил он.

Однако это не единственная причина его ухода, уверен депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров:

«Рейтинг Акбулатова как градоначальника сегодня предельно низок в глазах горожан, – говорит он. – Мы давно говорили о том, что команда мэра его же фактически и погубила. Те проблемы, которые есть в обществе и которые требуют первостепенного решения, эти чиновники не хотели замечать и на них не реагировали"

Также Натаров добавил, что ни в коей мере не сожалеет об уходе Акбулатова и надеется, что накопленные городом проблемы начнут наконец решаться с приходом нового главы.

Напомним, что Акбулатов одним из первых подал документы для участия в конкурсе на пост главы Красноярска и вошел в число допущенных претендентов.

11 октября 2017 года он первым выступал перед комиссией. Его программу оценили в 1729 баллов из 1900 — это третий результат из всех выступавших. В итоге вместе с Сергеем Ереминым, Владиславом Логиновым и Владимиром Егоровым должен был предстать перед сессией горсовета 24 октября, которая и выбрала бы главу города.

Теперь же кандидатов осталось трое: двое, Еремин и Логинов, от «Единой России» и Егоров — от депутатского объединения «За Красноярск!».

Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)
Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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