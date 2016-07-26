Эдхам Акбулатов выбыл из мэрской гонки

Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов мэра. Об этом он заявил на проходящей сегодня конференции «Единой России».

«В сегодняшней ситуации неопределенности, вызванной тем, что у нас нет избранного губернатора, необходимо сделать так, чтобы все рычаги управления в нашем крае и Красноярске находились в руках врио губернатора Александра Усса», — пояснил он.

Однако это не единственная причина его ухода, уверен депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров:

«Рейтинг Акбулатова как градоначальника сегодня предельно низок в глазах горожан, – говорит он. – Мы давно говорили о том, что команда мэра его же фактически и погубила. Те проблемы, которые есть в обществе и которые требуют первостепенного решения, эти чиновники не хотели замечать и на них не реагировали"

Также Натаров добавил, что ни в коей мере не сожалеет об уходе Акбулатова и надеется, что накопленные городом проблемы начнут наконец решаться с приходом нового главы.

Напомним, что Акбулатов одним из первых подал документы для участия в конкурсе на пост главы Красноярска и вошел в число допущенных претендентов.

11 октября 2017 года он первым выступал перед комиссией. Его программу оценили в 1729 баллов из 1900 — это третий результат из всех выступавших. В итоге вместе с Сергеем Ереминым, Владиславом Логиновым и Владимиром Егоровым должен был предстать перед сессией горсовета 24 октября, которая и выбрала бы главу города.

Теперь же кандидатов осталось трое: двое, Еремин и Логинов, от «Единой России» и Егоров — от депутатского объединения «За Красноярск!».