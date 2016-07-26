Кинофестиваль РУСАЛа в посёлке Таёжный посетили больше тысячи человек

В Богучанском районе, в Доме культуры посёлка Таёжный, состоялся «РУСАЛ ФестивAL #Кино», организованный компанией РУСАЛ.

У жителей района уже второй год появляется возможность увидеть на большом экране новинки российского кинематографа в рамках социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL #Кино». Вход на сеансы кинофестиваля, как и в прошлом году, был свободным. На этот раз «РУСАЛ ФестивAL #Кино» проходил два дня.

Сначала зрителям показали полнометражные мультфильмы «Трио в перьях», «Три богатыря и морской царь», фильмы «Хороший мальчик», «Время первых», «Притяжение» и «Коллектор». А во второй день гости фестиваля смогли оценить киноверсии призёров престижной театральной премии России — «Золотая маска»: спектакль «Война и мир. Начало» и балет «Ромео и Джульетта».

РУСАЛ ФестивAL #Кино — это не только бесплатный показ фильмов, но и настоящий праздник для местных жителей. Для детей проводились конкурсы и викторины, работали творческие мастерские по росписи театральных масок и мастер-классы по актерскому искусству и аквагриму. Кроме того, гостей развлекали ростовые куклы героев мультфильмов: князь Владимир, кролик из «Алисы в стране чудес» и Эльф. Всех гостей угощали бесплатным попкорном — на кинофестивале РУСАЛа раздали более тысячи стаканов с ним. А в фотозоне можно было почувствовать себя настоящим кинорежиссёром: в кепке, на стуле и с режиссёрским мегафоном в руке.

После приветственного слова, кинофестиваль с помощью настоящей кинохлопушки открыл депутат Богучанского районного Совета депутатов, генеральный директор БоАЗа Евгений Рапацевич.

«Такие яркие события, как этот кинофестиваль — настоящие семейные праздники, которые позволяют чувствовать жителям Богучанского района сопричастность к развитию российской культуры и искусства. У нас в районе много творческих коллективов с участниками самых разных возрастов и, конечно, этот праздник вдохновляет всех, и особенно детей, на развитие своих талантов, — сказал Евгений Рапацевич.

Фестиваль смогли посетить жители и соседних деревень. Из Богучан и Карабулы в посёлок Таёжный и обратно для всех желающих организовали бесплатные рейсы автобусов.

Всего РУСАЛ ФестивAL#Кино в Таежном за два дня посетили около 1 300 человек. Наибольший интерес зрителей вызвали мультфильм «Три богатыря и морской царь», фильм «Притяжение» и киноверсия балета «Ромео и Джульетта».