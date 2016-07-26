СГК завершает благоустройство Предмостной площади после ремонта сетей

Свыше 700 кв. м. нового асфальтового покрытия уложено после ремонта теплотрассы на Предмостной площади в краевом центре. Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) завершает благоустройство этого участка после замены трубопровода.
Благоустройство на площадке завершено на 85 %: специалисты полностью закончили асфальтирование территории, на 70 % — укладку брусчатки. Всего планируется восстановить свыше 1 400 кв. м. тротуарного покрытия. Перед этим специалисты провели подготовительные работы — обратная засыпка и утрамбовка грунта.
«Восстановление территорий после ремонтов — обязательный этап ремонтных работ на теплосетях города. Участки не только приводятся в первоначальный вид, но и становятся значительно лучше, чем были. Ремонт теплотрассы можно будет считать оконченным, когда работы по благоустройству будут приняты и департаментом горхозяйства, и администрацией Свердловского района Красноярска, — пояснил директор КТТК Сергей Иванов. — Непосредственно капитальный ремонт этой теплотрассы мы завершили к началу отопительного сезона. Благодаря ей теплоноситель поступает потребителям от Красноярской ТЭЦ-2».
На 18 октября в Красноярске после ремонта тепломагистралей восстановлено благоустройство на 133 участках. Еще на 12 территориях работы продолжаются.
Сергей Иванов пояснил, что асфальтировать участки возможно до тех пор, пока позволяют погодные условия. Компания стремится завершить восстановление территорий в этом году. Там, где до формирования постоянного снежного покрова не успеют уложить асфальт, проведут черновое благоустройство: вывезут строительный мусор, отсыпят и утрамбуют грунт. За такими участками зимой будут наблюдать и по необходимости их подсыпать. Весной следующего года компания обязательно вернется на эти территории и завершит благоустроительные работы, отметили в СГК.
К замене участка теплотрассы на Предмостной площади длиной 364 м (в однотрубном исчислении) и диаметром 1 000 мм компания приступила в июле 2017 года. Завершение ремонтных мероприятий минимизировало вероятность возникновения порывов на этом участке. Обеспечение потребителей горячей водой во время проведения капитального ремонта осуществлялось по временному трубопроводу.