СГК завершает благоустройство Предмостной площади после ремонта сетей

Свыше 700 кв. м. нового асфальтового покрытия уложено после ремонта теплотрассы на Предмостной площади в краевом центре. Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) завершает благоустройство этого участка после замены трубопровода.

Благоустройство на площадке завершено на 85 %: специалисты полностью закончили асфальтирование территории, на 70 % — укладку брусчатки. Всего планируется восстановить свыше 1 400 кв. м. тротуарного покрытия. Перед этим специалисты провели подготовительные работы — обратная засыпка и утрамбовка грунта.

«Восстановление территорий после ремонтов — обязательный этап ремонтных работ на теплосетях города. Участки не только приводятся в первоначальный вид, но и становятся значительно лучше, чем были. Ремонт теплотрассы можно будет считать оконченным, когда работы по благоустройству будут приняты и департаментом горхозяйства, и администрацией Свердловского района Красноярска, — пояснил директор КТТК Сергей Иванов. — Непосредственно капитальный ремонт этой теплотрассы мы завершили к началу отопительного сезона. Благодаря ей теплоноситель поступает потребителям от Красноярской ТЭЦ-2».

На 18 октября в Красноярске после ремонта тепломагистралей восстановлено благоустройство на 133 участках. Еще на 12 территориях работы продолжаются.

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Сергей Иванов пояснил, что асфальтировать участки возможно до тех пор, пока позволяют погодные условия. Компания стремится завершить восстановление территорий в этом году. Там, где до формирования постоянного снежного покрова не успеют уложить асфальт, проведут черновое благоустройство: вывезут строительный мусор, отсыпят и утрамбуют грунт. За такими участками зимой будут наблюдать и по необходимости их подсыпать. Весной следующего года компания обязательно вернется на эти территории и завершит благоустроительные работы, отметили в СГК.

К замене участка теплотрассы на Предмостной площади длиной 364 м (в однотрубном исчислении) и диаметром 1 000 мм компания приступила в июле 2017 года. Завершение ремонтных мероприятий минимизировало вероятность возникновения порывов на этом участке. Обеспечение потребителей горячей водой во время проведения капитального ремонта осуществлялось по временному трубопроводу.