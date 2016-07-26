Пожар в подвале сорвал занятия будущих предпринимателей

Из-за пожара красноярском колледже пришлось эвакуировать студентов и педагогов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о том, что в колледже отраслевых технологий и предпринимательства (ул. Курчатова, 15) произошел пожар, поступило сегодня около 8:30. В это время занятия в колледже уже начались, поэтому руководству учебного заведения и пожарным пришлось организовать эвакуацию. Из здания вывели 450 учащихся и 150 преподавателей.

Как выяснили специалисты, пожар начался в подвале колледжа. Его удалось потушить на площади в 10 кв. метров. В происшествии никто не пострадал. Тушением занимались 36 человек, применялось 12 единиц техники. Сейчас дознаватели устанавливают причины происшествия.