Следователи поспорили с МЧС о причине субботнего пожара

Следователи рассказали подробности субботнего пожара в Свердловском районе Красноярска.

Пожар начался около 22:25 на ул. Свердловская, 61 в квартире на третьем этаже. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, огнеборцам пришлось эвакуировать из подъезда 40 жильцов, двух человек спасти не удалось. Специалисты посчитали, что пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю назвали другую причину — по их данным возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрической розетке. 55-летний владелец квартиры находился в нетрезвом состоянии, поэтому вовремя начавшийся пожар не заметил. Огнеборцы вынесли мужчину из квартиры еще живым, но врачи скорой помощи не смогли спасти его жизнь. Его 84-летняя мать погибла от отравления угарным газом еще до прибытия помощи. Самостоятельно покинуть квартиру она не могла, так как у нее болят ноги.

Сейчас все обстоятельства смертельного пожара устанавливают следователи.