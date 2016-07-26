Укравший 46 телефонов красноярец пойдет под суд (видео)

Красноярские полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, похищавшего мобильные телефоны. 35-летний красноярец крал гаджеты у работников торговых павильонов и офисов.

В марте 2017 года в полицию обратились несколько человек. Пострадавшие рассказали, что у них похитили принадлежавшие им телефоны. Стражи порядка установили, что все преступления совершил один человек.

Злоумышленника задержали в апреле, им оказался ранее судимый красноярец.

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За 2 месяца мужчина похитил 46 телефонов. Украденную технику он продавал на рынках города. Сумма причиненного ущерба составила более 600 тысяч рублей.

В ходе расследования часть похищенного имущества была возвращена владельцам.

В отношении злоумышленника возбудили и передали в суд уголовные дела по статье 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.