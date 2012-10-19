Молодой водитель погиб в аварии под Ачинском

В утреннем ДТП под Ачинском погиб 27-летний молодой человек, ещё 2 человека получили различные травмы. Подробности аварии рассказали в ГИБДД.

По уточненной информации, столкновение произошло на 657-м км автодороги Р255 «Сибирь». 20-летний водитель автомобиля Toyota двигался из Красноярска в Ачинск и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилями ВАЗ-2112, а также ВАЗ-2106.

Материалы по теме Неопытная автоледи устроила ДТП на трассе: ребенок погиб (видео)

В результате ДТП 27-летний водитель ВАЗ-2112 от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир Toyota получили различные травмы.

Участники ДТП прошли медицинское освидетельствование, признаков опьянения не установлено.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive