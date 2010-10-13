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Беременная девушка попала в аварию под Красноярском
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Беременная девушка попала в аварию под Красноярском

13 октября 15:40
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На трассе в Емельяновском районе Красноярского края произошло два ДТП. Как сообщили очевидцы, в одну из аварий попала беременная девушка. По словам свидетелей, это произошло на Енисейском тракте.

Как рассказал один из очевидцев, беременная девушка за рулем автомобиля Kia двигалась в сторону Красноярска, но ее занесло на трассе и автомобиль врезался в другую машину. Позже фотографии, на которых снято несколько поврежденных машин, в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Очевидцы сообщили об аварии на трассе
Фото: vk.com/kraschp
В одной из машин была беременная девушка
Фото: vk.com/kraschp
В ДТП никто не пострадал
Фото: vk.com/kraschp

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В ГИБДД Newslab.ru пояснили, что на 20-м километре Енисейского тракта произошло два ДТП, в каждом из которых столкнулись два автомобиля.

В дорожной полиции пояснили, что никто из участников не пострадал, поэтому подробностей произошедшего у них нет. Также в полиции подтвердили, что в одной из машин была беременная девушка: «Она тоже не пострадала, но проезжавшая мимо скорая отвезла ее в больницу».

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