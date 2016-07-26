Опрокинувшийся в Красноярском крае бензовоз «полил» поле дизтопливом

На обледеневшей дороге в Красноярском крае опрокинулся бензовоз, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром около Краснотуранска — грузовик Isuzu не доехал до него 12 км. Как отметили в пресс-службе, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет. В поле большегруз перевернулся, из-за чего разлилось дизельное топливо, находившееся в емкости. По предварительным данным, на землю попало около 100 литров нефтепродукта.

Причиной происшествия, по мнению дорожных полицейских, стал туман — из-за него проезжая часть покрылась микропленкой льда. В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте и устанавливают причины произошедшего. Движение на этом участке не ограничивали.