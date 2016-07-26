Сибиряки представят социальные проекты на всероссийском конкурсе «Навстречу переменам»

Социальные предприниматели поборются за четыре гранта на общую сумму 4,8 млн рублей. В этом году в полуфинал вышли авторы более 50 инициатив, направленных на решение проблем детства, из 27 регионов России.

Прием заявок на участие в конкурсе проходил в течение трех месяцев — с апреля по июнь. За это время авторы социальных инициатив со всей России прислали на конкурс «Навстречу переменам» более 400 проектов, в которых представили способы решения проблем детства в конкретном регионе.

В полуфинал прошла примерно восьмая часть участников — 51 человек. Среди полуфиналистов — четверо социальных предпринимателей из Сибири. Это кемеровчанка Майя Муравьева, омичи Ульяна Акифьева и Ирина Зимницкая, а также житель Алтайского края Игорь Котенев. Их проекты посвящены реабилитации детей с церебральным параличом, кибербезопасности, общей грамотности детей в информационной среде, а также организации дополнительного образования в формате познавательно-оздоровительных экскурсий.

Все полуфиналисты приняли участие в образовательных семинарах, которые прошли в октябре в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Во время обучения предпринимателей подготовили к следующему этапу конкурса, а также рассказали о важных направлениях работы — взаимодействии с государственными органами, продвижении социальных проектов инструментами маркетинга и PR, а также фандрайзинге.

После прохождения обучения каждый полуфиналист представит свой проект на очном интервью с представителями фонда «Навстречу переменам». Восемь лучших приедут в Москву, чтобы встретиться с детским и взрослым жюри. Жюри и определит четырех победителей, которые получат гранты в размере 1200 млн рублей каждый на развитие социального бизнеса. Все финалисты будут приглашены в программу профессионального развития «Инкубатор», где опытные наставники помогут вывести проект на успешный уровень развития.

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Оператор мобильной связи Tele2, выступает партнером проекта с 2012 года. Абоненты оператора могут поддержать деятельность фонда и социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей и подростков к лучшему. Для этого необходимо подключить благотворительный сервис Tele2: через USSD-команду достаточно набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#. Сервис доступен только частным клиентам оператора.