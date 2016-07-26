Красноярский интернет-магазин обвиняют в обмане покупателей

Красноярское управление Роспотребнадзора сообщило о противоправных действиях фирмы, торгующей бытовой техникой через интернет.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, за последнее время к ним неоднократно обращались жители разных регионов России с жалобами на интернет-магазин «Технодинамика» (ООО «Бастион»). Некоторое время назад сайт магазина закрылся, при этом оплаченный товар людям не передали. Как пояснили в управлении, фирма зарегистрирована в Красноярске на ул. Парковая, 88. Точное количество пострадавших от действий недобросовестных продавцов в управлении уточнить не смогли.

По данным сервиса «Контур.Фокус» информацию о директоре и учредителе фирмы налоговая службы признала недостоверной.

«Указанные действия ООО „Бастион“ являются противоправными, Управлением обращения потребителей направляются в правоохранительные органы для проведения проверки по признакам мошенничества, в отношении ООО „Бастион“ проводятся документарные поверки с целью защиты прав потребителей и возбуждения дел по фактам административных правонарушений», — пояснили в управлении.

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Стоит отметить, что в сервисе Flamp.ru на странице интернет-магазина с сентября появилось большое количество негативных отзывов. Люди из разных городов жалуются на то, что оплатили, но не получили телевизоры, сотовые телефоны, холодильники и прочую технику. При этом все обманутые покупатели утверждают — их привлекли в «Технодинамике» низкие цены.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора отметили, что с начала года существенно увеличилось количество жалоб от населения на услуги в сфере дистанционной торговли — со 108 в прошли году до 225 в этом. В управлении напомнили, что стоит с осторожностью относиться к покупкам в фирмах, торгующих при условии 100% предоплаты товара. Если товар вовремя не передали человеку, он имеет право установить новый срок, либо потребовать назад свои деньги. За позднюю передачу товара он может получить неустойку — 0,5% оплаченной суммы за каждый день просрочки. Если магазин отказался удовлетворить претензию в досудебном порядке, потребитель может обратиться в суд.

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