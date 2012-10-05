Доверчивый интернет-покупатель остался без нового двигателя и 100 тыс. рублей

Мошенники обманули жителя Канска, решившего поменять двигатель у своего автомобиля, сообщили 29 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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В полицию с жалобой на обман при покупке в интернет-магазине обратился 58-летний житель Канска — мужчина заказал двигатель для автомобиля через интернет и полностью оплатил счет на сумму больше 100 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить с ним на связь.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. «Полицейские обращаются к гражданам быть осторожными при оплате покупок через Интернет, проявлять бдительность и убеждаться в надежности ресурса и продавца», — напомнили в пресс-службе.