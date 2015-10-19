«Просто не хотела»: жительница Железногорска не платила взятый кредит

После визита судебных приставов жительница Железногорска за несколько минут погасила долг перед банком. Она брала кредит на 300 тысяч рублей.

Женщина взяла кредит на личные нужды и погасила его наполовину, однако остаток суммы она возвращать не стала. Жительница Железногорска 8 месяцев не вносила платежи, после чего банк обратился в суд.

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Приставы и представители банка пришли к должнице домой. После того, как пристав начал заполнять акт описи и ареста имущества, женщина решила вернуть деньги. Для того, чтобы заплатить долг, ей потребовалось всего несколько минут.

«Деньги у ней были, должница передала наличные приставу. Видимо, она просто не хотела платить кредит», — рассказали Newslab.ru в пресс-службе судебных приставов.

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