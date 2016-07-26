Красноярца на полгода лишили воды за долги

Специалисты ГУК «Жилфонд» восстановили горячее водоснабжение в квартире бывшего должника. Собственник жилья полностью оплатил долг за жилищно-коммунальные услуги.

Горячей водой должник не мог пользоваться полгода. Ограничение на ГВС в его квартире по ул. Новосибирская, 41 было введено 17 мая в ходе совместного рейда специалистов ГУК «Жилфонд» и судебных приставов исполнителей. Собственник жилья за год накопил долг за ЖКУ в размере 38 тысяч рублей и попал в категорию злостных неплательщиков.

В отношение должника были приняты все, предусмотренные законом меры воздействия: напоминание о необходимости погасить задолженность, вручение досудебной претензии, заявление в суд. Однако, даже решение суда о принудительном погашении задолженности неплательщик проигнорировал.

«На сегодняшний день долг за ЖКУ должником полностью погашен, а ограничение ГВС не позволило задолженности вырасти. В ближайшее время мы начнем рассылку уведомлений об ограничении ГВС всем злостным неплательщикам, в отношение которых есть судебное решение о принудительном взыскании долга. У них будет ровно месяц на погашение долгов за ЖКУ. Если собственники жилья будут препятствовать исполнению закона, ГУК „Жилфонд“ направит обращения в суд, чтобы суд принудил должников обеспечить доступ в квартиру для ограничения ГВС. Это жёсткая мера воздействия, но она вынужденная. Когда в доме есть должники — это значит, что весь дом недополучит средства на содержание и текущие ремонты», — рассказывает начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью Дмитрий Новиков.

По состоянию на 11 октября долги за жилищно-коммунальные услуги перед «Жилфондом» имеют 41 513 собственников жилья. Общая сумма просроченной задолженности населения за ЖКУ составляет почти 565 млн. рублей.