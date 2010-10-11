«Бедного» отца-алиментщика выдал приставам iPhone

Житель Абанского района Красноярского края вынужден был продать смартфон, потому что не платил алименты дочери. Мужчина в течение долгого времени отдавал на содержание своего ребенка по 800 рублей в месяц, объясняя это тем, что платить больше он просто не может. Данная сумма не покрывала расходы на содержание дочери, долг мужчины постепенно увеличивался, но родитель ничего не предпринимал, чтобы изменить ситуацию.

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Во время одного из визитов в отдел приставов у должника зазвонил телефон. Оказалось, что мужчина является владельцем дорогостоящего смартфона iPhone 5S, на основании чего приставы заключили, что рассказы должника о собственной бедности являются неправдой.

На гаджет наложили арест, в течение нескольких дней должник нашел покупателя на аппарат. В качестве оплаты алиментов мужчина отдал 10 тысяч рублей, вырученных за смартфон, однако это не покрыло всей суммы долга.