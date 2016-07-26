Яндекс рассказал, какие грибы красноярцы ищут в интернете

Жители Красноярского края чаще других сибиряков интересуются грибами. Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о грибах и выяснили предпочтения жителей края.

По доле поисковых запросов о грибах регион находится на 7-м месте, обгоняя соседние Новосибирскую и Кемеровскую области (10-е и 12-е места). Всего с июня по октябрь 2017 года пользователи из Красноярского края «искали грибы в интернете» более 255 тысяч раз.

Чаще всего жители края интересовались опятами, здесь запросы совпадают с общероссийскими. На втором месте у красноярцев грузди, на третьем — лисички. Кроме того, жители региона чаще, чем остальные россияне, ищут информацию о маслятах и рыжиках.

Материалы по теме «Одного опёнка однажды хватило на целую сковороду!»: секреты красноярского грибника О полезных, ядовитых и странных грибах

Отмечается, что запросы о съедобных грибах во многом похожи: «Обычно люди ищут описание и способы приготовления и хранения. Белые предпочитают мариновать, грузди — солить, лисички — жарить, а вешенки — выращивать».

Поиск информации о несъедобных и ядовитых грибах отличается — с мухоморами ищут настойки и водку, а о поганках спрашивают в связи с отравлением.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive