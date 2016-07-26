В Ужуре накануне снегопада пропал пожилой грибник

В Красноярском крае ищут пенсионера, который 23 сентября ушел за грибами и не вернулся. Об этом сообщили в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

65-летний Николай Нетесанов утром в субботу пошел собирать грибы в районе ЗАО Искра, но домой не вернулся. Его родственники обратились в полицию, а сегодня помощи в его поисках попросили представители волонтерской организации.

Известно, что у мужчины с собой был вещевой мешок защитного цвета и фиолетовое ведро. На вид ему 65-70 лет, среднего телосложения, светлые, коротко стриженные, волосы. На руке у него татуировка на левом запястье с надписью «Тома».

Как отметили жители Ужура, в ночь с субботы на воскресенье в окрестностях города выпал снег и до сих пор полностью не растаял. Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться пропавший мужчина, просят позвонить в полицию по телефонам (391-56) 2-29-34, 8-923-291-22-40 или связаться с волонтерами — 8-950-996-60-66.

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