Следователи нашли новых жертв красноярского «гинеколога»

Количество жертв красноярского «гинеколога», консультировавшего подростков по интернету, увеличилось. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Свердловского района Красноярска возбудили в конце сентября. Как пояснили в управлении, в полицию обратилась мама несовершеннолетней девочки, которой неизвестный мужчина, представившийся врачом-гинекологом предложил «консультацию» через социальные сети. Как оказалось, «врач» почти год — с апреля 2016 года по февраль 2017 — переписывался «ВКонтакте» с девочками в возрасте от 11 до 16 лет. Он предлагал им «консультации», представляясь маммологом или гинекологом.

«С целью дачи рекомендаций или советов он просил несовершеннолетних выслать ему фотографии своих обнаженных половых органов или груди, а также сам направлял им фотографии обнаженных женских и мужских половых органов, а также вел с ними переписку на сексуальные темы, нарушая тем самым их нормальное сексуальное развитие», — пояснили в управлении.

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Следователи сообщали, что сумели установить личности семи девочек, проживающих в разных регионах России. На сегодняшний день число жертв педофила увеличилось до 13. Среди них жители Уфы, Иркутска, Саратова, Сыктывкара, Оренбурга, Тольятти, а также девочка из Воскресенска Московской области, Свободного Амурской области и жительницы Хабаровского края, Владимирской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Следователи предполагают, что есть и другие пострадавшие.

Напомним, дело возбудили по двум статьям Уголовного кодекса РФ — ч. 1 и ч. 2 ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия) и п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера совершенные в отношении лиц, не достигших 14 и 16-летнего возраста).

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