Красноярские школы получили 40 тысяч новых книг

У школьных библиотек Красноярска появился доступ к электронным и аудиокнигам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

33 школы города подключились к электронной библиотеке «ЛитРес». В ней более 40 тысяч книг, в том числе вся школьная программа по литературе и внеклассному чтению, учебники, материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА, учебно-методические справочники. Педагоги, ученики и их родители могут получить электронный читательский билет, а также логин и пароль. Авторизоваться можно на сайте или в мобильном приложении.

Любая полученная книга активна в течение года даже в режиме оффлайн. Сейчас к электронной библиотеке подключились более 2 тысяч учеников и их родителей.

Материалы по теме «Красноярск — жадный город» Хозяин «Федормихалыча» рассказал, почему закрывает свой книжный

Помимо этого, красноярские школы также создают библиотечно-информационные центры. Этот проект позволяет сделать из библиотеки не просто книгохранилище, а место информационно-методической, культурно-просветительской, социальной, досуговой, а также профориентационной работы и местом формирования культуры общения. Главная цель таких центров — открытость и свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам

Особая библиотечная среда уже сейчас создана в более чем 20 общеобразовательных учреждениях города. Развивать библиотечно-информационные центры планируют в школах на окраинных микроучастках. Это школы № 2, 3, 13, 16, 50, 51, 78, 85, 148 и другие.

«Изменение формата работы библиотек предполагает выход за рамки образовательного учреждения и взаимодействие с городскими библиотеками. Речь идёт не только о проведении совместных мероприятий и акций, но и о запуске передвижной библиотеки. В настоящий момент многие школы не обладают достаточным фондом художественной литературы ввиду отсутствия больших книгохранилищ. Решить проблему могут как электронные библиотеки, так пункты выдачи книг. Договоры на обслуживание уже заключили 55 образовательных учреждений. Сотрудники городских библиотек будут доставлять книги по заявкам школ, оформлять книжные выставки, оказывать методическую помощь сотрудникам образовательных учреждений», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive.