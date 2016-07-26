Депутаты поддержали изменения в законе социальной поддержке семей

На сессии Законодательного Собрания края депутаты в первом чтении приняли законопроект о социальной поддержке семей, имеющих детей.

Как отметили парламентарии, многодетной, согласно законам края, считаются семьи с тремя и более детьми до достижения ими 18 лет. Они получают социальную поддержку. Поправки же предлагают продлить предоставление социальных субсидии пока ребенку не исполнится 23 года, то есть до того момента, пока он не окончить обучение в государственном учебном заведении. В среднем вузы заканчивают именно в 23-летнем возрасте.

Материалы по теме «Мамы не чувствуют себя защищенными»: в Красноярске обсудили проблемы многодетных семей

Во время обучения в образовательной организации по очной форме обучения ребенок находится на полном родительском обеспечении, нагрузка на бюджет семьи не уменьшается, а наоборот, увеличивается, отметили депутаты. По окончании школы ребенком многодетная семья утрачивает свой статус, в связи с чем лишается льгот.

«18 лет ребенку исполнилось, но облегчения финансового бремени для семьи не наступило: он учится по очной форме, работать не может, а всех льгот, в том числе по коммунальным услугам, семья лишается. Поэтому предлагаем внести соответствующее изменение в краевое законодательство. Мы внимательно изучили все замечания, будем дорабатывать документ ко второму чтению. Законопроект обеспечивает большую степень социальной защиты многодетных семей, то есть той категории, которая действительно нуждается в поддержке. Это соответствует демографической политике российского государства», — пояснил один из инициаторов проекта Алексей Клешко.

По предварительным расчетам, цена вопроса — 60 млн рублей в год.

В ходе обсуждения законопроект принят депутатами в первом чтении.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive.