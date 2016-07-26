Форум предпринимательства Сибири и Ярмарка недвижимости впервые принимают иностранные делегации

В красноярском МВДЦ «Сибирь» сегодня, 19 октября, начал свою работу XVI Форум предпринимательства Сибири. Мероприятие переросло межрегиональный масштаб и в этом году впервые принимает делегацию из Китайской народной республики. Ведущей темой форума стала внешнеэкономическая деятельность.

На открытии участников приветствовал и. о. председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.

«Это уже 16-й по счету форум. Казалось бы, за все предыдущие встречи уже все сказано, найдены какие-то решения текущих и перспективных проблем, но интерес к тематике форума продолжает сохраняться. Это связано с тем, что жизнь ставит перед нами новые и новые задачи. Какие-то вопросы требуют более внимательного рассмотрения, и одного или двух подходов к ним недостаточно. Это касается развития экспортного потенциала наших регионов, выстраивания и совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросов создания благоприятного инвестиционного климата. Наша политика направлена на то, чтобы не только крупные компании имели поддержку в своем развитии, но и малые средние предприятия тоже. Чтобы они были самыми активными участниками экономической жизни, инвестиционного процесса», — отметил Томенко.

Традиционно участие в форуме принимают представители органов власти, общественных объединений, ключевые бизнес-фигуры, опытные предприниматели. Большое внимание на форуме уделят поддержке малого и среднего предпринимательства, а также молодым и начинающим бизнесменам. Порядка 15 крупнейших банков предложат выгодные программы кредитования, пройдут многочисленные семинары и мастер-классы по развитию бизнеса. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Уже на открытии участники форума подписали соглашения о сотрудничестве, которые в дальнейшем будут способствовать развитию предпринимательства. Так, Агентство развития бизнеса теперь начнет работать с региональным отделением российского Союза промышленников и предпринимателей и общественными организациями «Деловая Россия» и «Опора России».

«Каждый год на форуме мы собираем большое количество разных предпринимателей. В Красноярск приезжают разные люди из разных регионов России. В этом году мы принимаем большую делегацию предпринимателей и чиновников из Китая. И для нас это показатель того, что интерес к форуму как к переговорной площадке не падает. Тема этого форума — экспорт, а китайский рынок, о котором мы сегодня намерены говорить, один из самых крупных в мире и при этом испытывающий большой неподдельный интерес к продукции нашей пищевой промышленности», — прокомментировал и. о. министра экономического развития Красноярского края Михаил Васильев.

Одновременно с форумом предпринимательства на площадке МВДЦ «Сибирь» проходит Ярмарка недвижимости. На ней представлены российские и зарубежные объекты жилой и коммерческой недвижимости, новые возможности для операций с ней, услуги по обустройству, ипотечному кредитованию и страхованию.

«Традиционно Форум предпринимательства и Ярмарка недвижимости проходят одновременно, но впервые на выставочной экспозиции свои наиболее привлекательные предложения представляют сразу порядка 15 банков. Это услуги как для частных гостей, которые интересуются недвижимостью, так и для бизнеса. Предложения, которые можно встретить в рамках нашей выставки, будут актуальными для большинства посетителей. Хочу пожелать всем участникам плодотворных контактов», — сказал на церемонии открытия генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян.

Гостей Ярмарки недвижимости ждут выгодные предложения по ипотечному кредитованию, акции и спецпредложения от российских и зарубежных компаний-застройщиков, мастер-классы по оформлению недвижимости. 21 октября впервые в рамках ярмарки среди посетителей разыграют ценные призы: скидки и сертификаты на натяжные потолки, пластиковые окна, двери, мебель, сантехнику, сертификаты на услуги дизайнера и агентств недвижимости и другие подарки.

Ознакомиться с программой Ярмарки можно здесь.

Форум предпринимательства Сибири и Ярмарка недвижимости будут работать до 21 октября включительно в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.