Семинары от ведущих бизнес-тренеров России пройдут на Форуме предпринимательства Сибири

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет ХVI межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. Для бизнесменов, руководителей и управленцев разного уровня здесь состоятся семинары по управлению финансами, мастер-классы по экспортной деятельности, закупкам, привлечению финансирования. Тренинги для предпринимателей проведут ведущие бизнес-тренеры России.

Семинар по возможностям онлайн-торговли для предпринимателей-экспортеров проведет Иван Суханов — руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края. Также состоится семинар «Деловая коммуникация в экспортной деятельности», который проведет Светлана Балакирева — доцент кафедры «Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития РФ».

Кроме того, участники форума смогут обучиться у эксперта в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Олега Паршина — преподавателя Института подготовки кадров для системы государственных закупок НИУ «Высшая школа экономики» и Института повышения квалификации государственной службы.

Материалы по теме «Главное, чтобы халатик сидел»: как открыть собственное ателье в Зеленогорске? Реальная история поддержки и развития перспективного бизнеса

Олег Паршин является автором публикаций по проблемам размещения государственного заказа «Конкурсные торги на закупку продукции для государственных нужд», «Организация и проведение конкурсов на закупку продукции для федеральных государственных нужд». Он также имеет авторские главы в «Практическом руководстве заказчика и поставщика: успешное взаимодействие в рамках закона». Эксперт является основателем системы управления закупками — «САП:Закупки».

С подробной программой форума и полным составом бизнес-экспертов можно ознакомиться по ссылке. Форум будет работать три дня — с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.