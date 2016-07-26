Красноярские бизнесмены и госслужащие сошлись в футбольном поединке

18 октября в Красноярске в манеже «Футбол-Арена Енисей» прошли матчи второго тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы турнира, в дивизионе «А» едва не грянули сразу две сенсации. В итоге один матч завершился неожиданно — «Мир красок» победил «КрайДЭО» — 2:1, а во втором всё закончилось закономерно, «Бриз», уступая после первого тайма, сломил-таки сопротивление «Красфармы» — 2:1. «Енисей» также проигрывал после первой половины «Гроссу», но во втором тайме переломил ход поединка и отпраздновал победу — 6:4.

«Я так понимаю, простых матчей в нашем дивизионе не будет. Очень сильные соперники. Сегодняшняя победа вышла сложнейшей. В первом тайме было тяжело, но мы выстояли. Психология вышла на первый план, мы не сломались, а когда сравняли счёт, был уверен, что сумеем вырвать победу, так и получилось», — рассказал Алексей Грязнов из команды «Бриз».

В дивизионе «В» без потерь пока идёт «РиноСервис», разгромивший Ассоциацию выпускников молодёжного правительства — 14:0, в других поединках «Арбан» уверенно переиграл «Красэнерго» — 7:3, а «Рич Фэмили» оказался сильнее «PegasFly» — 5:3.

«Стартовый матч не получился, сейчас сыграли правильно, правда, первыми пропустили, но затем стали действовать плотнее, много перехватывали. дивизион ровный, каждый может выиграть у каждого, хотелось бы побороться за победу, в прошлом сезоне немного не повезло, постараемся в этот раз добиться своего», — поделился впечатлениями об игре Денис Ануфриев из «Рич Фэмили».

В дивизионе «С» «Суэк» катком прошёлся по «Горэлектротрансу» — 6:0. «Радиосвязь» одержала победу над «Аэропортом Емельяново» — 1:0, а «ЛДК № 1» превзошёл «Стальмонтаж» — 3:2.

«Турнир прекрасный, нравится организация, атмосфера. Рад, что мы стали участниками этого чемпионата. Сегодня соперник был серьёзным. Мы сделали выводы из первого матча, сыграли, считаю, сильнее. Перед началом чемпионата каких-то целей перед собой не ставили, просто хотели поиграть в футбол, пока получается удачно, надеюсь, дальше станем действовать ещё лучше», — подвел итог встречи Михаил Ковтунов из «Лесосибирского ЛДК № 1».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY