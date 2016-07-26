В Красноярске стартовал футбольный чемпионат «Лига чемпионов бизнеса»

11 октября в «Футбол-Арене «Енисей» стартовал четвертый по счету футбольный корпоративный чемпионат «Лига чемпионов бизнеса», организованный агентством спортивных событий FAIR-PLAY, официальным представителем компании «РУСПОРТИНГ» в Красноярском крае.

«Первый тур комом не вышел. Большинство команд без раскачки ринулись в пучину чемпионата, показав яркую и результативную игру, — рассказали организаторы чемпионата. — Особняком стоит поединок „Красфармы“ и „Мира красок“, ставший украшением тура. Матч прошел в ураганном темпе, что не мешало игрокам демонстрировать высокую технику. Итоговые 5:5 стали реальным отражением происходящего на поле, в двух других матчах дивизиона „А“ „Бриз“ переиграл „Гросс“ — 7:5, а „Ассоциация дорожников Красноярья“ одолела „Енисей“ — 6:3».

«Для первого тура сыграли нормально. Есть шероховатости, надо привыкнуть к полю, к игре под крышей. Соперник доставил проблем, видно, что в его составе много мастеровитых игроков. У нас сегодня дебютировали Александр Данько и Андрей Кузнецов. Считаю, что первый, когда наберёт оптимальные кондиции, может стать лидером обороны, а Андрей — силовой нападающий, надеемся, он будет пользоваться габаритами, продавливать защиту оппонентов и много забивать», — поделился Артём Злобин, игрок «Ассоциации дорожников Красноярья».

В дивизионе «В» PegasFly оказался сильнее «Арбана» — 4:1, «Риносервис» одержал волевую победу над «Рич Фэмили» — 4:2, а в поединке дебютантов «Красэнерго» разгромил Ассоциацию выпускников молодежного правительства — 7:0.

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«Удалось переломить ситуацию за счёт характера. „Пегас“ был чемпионом, а им просто так не становятся. „Нордстар“ и PegasFly команды побратимы. Всё-таки из одной индустрии. На разных турнирах много игроков выступали за оба коллектива. Постараюсь приложить все силы, чтобы помочь команде вернуть титул, настрой самый боевой, все горят желанием реабилитироваться за прошлый сезон», — рассказал Вячеслав Николаев из PegasFly.

В дивизионе «С» «СУЭК» и «ЛДК № 1» разошлись миром — 3:3, «Аэропорт Емельяново» не оставил шансов «Горэлектротрансу» — 5:1, а «Стальмонтаж» с теннисным счётом 6:0 переиграл «Радиосвязь».

«Повезло, что так удачно попал два раза. По тому, как складывался матч, для нас ничья — хороший результат. По сопернику не скажешь, что новичок, смотрелся уверенно, моментами нас переигрывал. Надо прибавлять, чтобы претендовать на призовое место», — подвел итоги игры Александр Варфоломеев из «СУЭК-Красноярск».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY