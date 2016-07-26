Красноярцев ждут еще одни аномально теплые выходные

В предстоящие выходные в Красноярск придет потепление с дождем. По прогнозу синоптиков, в пятницу в городе подует южный ветер, который принесет повышение температуры.

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Сегодня синоптики Гидрометцентра обещают красноярцам до +5 °C, а на выходных — до +9 °C. Ночью уличные градусники будут показывать +2, +6 °C соответственно. Портал gismeteo.ru обещает жителям города еще более комфортную температуру на этот уик-энд — до +11..+13 °C.

Однако оба дня будут облачными и пасмурными — ежедневно в прогнозе значится небольшой дождь.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя также начнется с комфортных температур, но затем синоптики снова обещают похолодание.

Напомним, в прошлом году в это время в городе уже установились дневные отрицательные температуры: в темное время суток уличные градусники опускались до −10..12 °С, а днем — до −5..9 °С.

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