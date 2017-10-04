Репортаж из соцсетей: «Снег кружится, летает, летает...»

Сегодня в Красноярске основательно выпал снег — кого-то из горожан это расстроило, ну а кто-то поспешил запечатлеть белоснежную красоту, вооружившись камерой телефона. Мы прошлись по вашим инстаграмам и собрали лучшие фото осеннего снегопада.

Тех, кто проснулся пораньше, за окном сегодня ожидала вот такая живописная картина

Домашние питомцы тоже удивились!

На это можно смотреть бесконечно, главное, на работу не опоздать...

Зима,я жду тебя!👏❄❄❄ Так красиво,будто блестки падают.☄ #сибирь#красноярск#россия#октябрь#снег#осень#siberia#russia#holiday#baby#2017#insta_krsk#яжвк#безфильтров#vsco#vscocam#инстаграмнедели#happy#instapic#instalove#insta#instagramers#instaphoto#семья#зима#любовь#love#forever#мы#моимиглазами Публикация от Галина Скоркина (@_chertovka_) Окт 3 2017 в 9:09 PDT

Те, кто отважился выйти на улицу, заботливо предупреждали подписчиков

В городе тем временем становилось белым-бело

Доброе утро! В связи с плохими погодными условиями, детский городок сегодня — НЕ РАБОТАЕТ! 😔🌨❄️🍂🍁 Публикация от «Троя Парк» (@moy_troya_park) Окт 3 2017 в 8:24 PDT

А в аэропорту «Емельяново» из-за непогоды задержали рейс

Осень сдулась😏 Публикация от Родкевич Екатерина (@rodkevich.kate) Окт 3 2017 в 6:58 PDT

Самые отважные любовались такими видами

Хоть бери и в рамку ставь

Непогода заставляет задуматься о важном

Ну или хотя бы вспомнить детство

#snow#snowman#happy#childhood#garden#homesweethome#red#krasnoyarsk#siberia#ржд Публикация от Kate Popova (@kyko4ka09) Окт 3 2017 в 8:56 PDT

С первым снегом вас, красноярцы!

Есть свои фотографии первого снегопада — кидайте их в комментарии!

Интернет-газета Newslab.ru