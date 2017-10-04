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Репортаж из соцсетей: «Снег кружится, летает, летает...»

Репортаж из соцсетей: «Снег кружится, летает, летает...»

Интернет-газета Newslab.ru
04.10.2017
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Тех, кто проснулся пораньше, за окном сегодня ожидала вот такая живописная картина

Домашние питомцы тоже удивились!

На это можно смотреть бесконечно, главное, на работу не опоздать...

Те, кто отважился выйти на улицу, заботливо предупреждали подписчиков

Доброе утро. . Одевайтесь теплее ❄️ . . #gm #первыйснег #красноярск #доброеутро

Публикация от Вадим Киреев (@vadim_kireev) Окт 3 2017 в 9:19 PDT

В городе тем временем становилось белым-бело

А в аэропорту «Емельяново» из-за непогоды задержали рейс

Осень сдулась😏

Публикация от Родкевич Екатерина (@rodkevich.kate) Окт 3 2017 в 6:58 PDT

Самые отважные любовались такими видами

Хоть бери и в рамку ставь

#погода в Сибири что с тобой не так?! Сначала дождь, потом снег (чуть ли не пурга), а потом снова дождь! ☔ И это всё до 12 часов дня только! Что за #дичь то... 🙈😞😷 2ую неделю не получается нормально выздороветь, а тут ещё и такая погода прибавилась. А делать нечего, кроме того, как ехать 1,5 часа в другой конец города на физру, чтобы замерзнуть, промочить ноги и топать дальше по грязи из водоснега 😬 #ненавижудождь #дождь #снег #тупаяпогода #сибирь #крск #Красноярск #прохладно #бррр #принеситеплед #😷 #лес #деревья #haterain #rain #snow #autumn #Siberia #krsk #krasnoyarsk #brr

Публикация от Фотограф Юлия Зарубенко (@yul_zarubenko) Окт 3 2017 в 9:32 PDT

Непогода заставляет задуматься о важном

Нравится мне первый снег, а особенно оставлять на нем свои следы. 🌨️Это как открывать пустую страницу книги и писать свою жизнь, новый её этап, строить планы, новое начало. 📝#October #Красноярск, #дети, #krsk, #instamam, #мойдень, #instakrsk, #радость, #солнце, #sun, #child, #утро, #мойдом, #happy, #handmade #instagram, #instakrasmama #счастье, #инстамир, #осень #krasmama, #taste #инстамир, #инстамама, #art #наширукинедляскуки, #ямама, #snow #krsksity, #life

Публикация от Привет, я Саша ). (@kroshka_sun) Окт 3 2017 в 9:06 PDT

Ну или хотя бы вспомнить детство

#snow#snowman#happy#childhood#garden#homesweethome#red#krasnoyarsk#siberia#ржд

Публикация от Kate Popova (@kyko4ka09) Окт 3 2017 в 8:56 PDT

С первым снегом вас, красноярцы!

Есть свои фотографии первого снегопада — кидайте их в комментарии!

Интернет-газета Newslab.ru

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