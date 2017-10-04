Репортаж из соцсетей: «Снег кружится, летает, летает...»

Тех, кто проснулся пораньше, за окном сегодня ожидала вот такая живописная картина
Наконец-то за окном город как будто кокосом посыпан .. ❄️🌨❄️🌨 . . #красноярск #зима #осень #первыйснег #снег #кокос #баунти #snow #snowtime #autumn #flowers #lovemywork #krasnoyarsk #whitening #beauty #beautyblog #cute #niceday #доброеутро #goodmorning #gm #snowymorning
Публикация от Tiffany 💙 (@beautyinessa) Окт 3 2017 в 7:54 PDT
Домашние питомцы тоже удивились!
Вот это понимаю «доброе утро»))) Приближается любимое время года😍🌌💙 ура😂 радуюсь, как ребенок😂 и на душе так уютно стало😳😅 #снег #люблюзиму #любимаяпогода #дома #счастье #уют #радость #скорозима #ужескоро #волшебноевремя #ребеноксчастлив #доброеутро #happy #goodmornin #winter #magic #home #красноярск #крск #😍 #❄ #🌌 #💙 #💖
Публикация от Kinder Chocolate (@chocolate_kinder) Окт 3 2017 в 9:09 PDT
На это можно смотреть бесконечно, главное, на работу не опоздать...
Зима,я жду тебя!👏❄❄❄ Так красиво,будто блестки падают.☄ #сибирь#красноярск#россия#октябрь#снег#осень#siberia#russia#holiday#baby#2017#insta_krsk#яжвк#безфильтров#vsco#vscocam#инстаграмнедели#happy#instapic#instalove#insta#instagramers#instaphoto#семья#зима#любовь#love#forever#мы#моимиглазами
Публикация от Галина Скоркина (@_chertovka_) Окт 3 2017 в 9:09 PDT
Те, кто отважился выйти на улицу, заботливо предупреждали подписчиков
Доброе утро. . Одевайтесь теплее ❄️ . . #gm #первыйснег #красноярск #доброеутро
Публикация от Вадим Киреев (@vadim_kireev) Окт 3 2017 в 9:19 PDT
В городе тем временем становилось белым-бело
Доброе утро! В связи с плохими погодными условиями, детский городок сегодня — НЕ РАБОТАЕТ! 😔🌨❄️🍂🍁
Публикация от «Троя Парк» (@moy_troya_park) Окт 3 2017 в 8:24 PDT
А в аэропорту «Емельяново» из-за непогоды задержали рейс
Публикация от Родкевич Екатерина (@rodkevich.kate) Окт 3 2017 в 6:58 PDT
Самые отважные любовались такими видами
Хотела прогуляться по академгородку, а получилось так, что забежала и убежала из-за погоды, сделав только пару кадров. Второй снег в Красноярске. #снегвоктябре #осень2017 #snowinoctober #enisey #krasnoyarsk #winter2017 #siberia #akademgorodok #fog #inthefog #autumn2017 #earlysnow #енисей #академгородок #зимаблизко #сибирь #красноярск
Публикация от Alfiya (@larunablanca) Окт 3 2017 в 9:21 PDT
Хоть бери и в рамку ставь
#погода в Сибири что с тобой не так?! Сначала дождь, потом снег (чуть ли не пурга), а потом снова дождь! ☔ И это всё до 12 часов дня только! Что за #дичь то... 🙈😞😷 2ую неделю не получается нормально выздороветь, а тут ещё и такая погода прибавилась. А делать нечего, кроме того, как ехать 1,5 часа в другой конец города на физру, чтобы замерзнуть, промочить ноги и топать дальше по грязи из водоснега 😬 #ненавижудождь #дождь #снег #тупаяпогода #сибирь #крск #Красноярск #прохладно #бррр #принеситеплед #😷 #лес #деревья #haterain #rain #snow #autumn #Siberia #krsk #krasnoyarsk #brr
Публикация от Фотограф Юлия Зарубенко (@yul_zarubenko) Окт 3 2017 в 9:32 PDT
Непогода заставляет задуматься о важном
Нравится мне первый снег, а особенно оставлять на нем свои следы. 🌨️Это как открывать пустую страницу книги и писать свою жизнь, новый её этап, строить планы, новое начало. 📝#October #Красноярск, #дети, #krsk, #instamam, #мойдень, #instakrsk, #радость, #солнце, #sun, #child, #утро, #мойдом, #happy, #handmade #instagram, #instakrasmama #счастье, #инстамир, #осень #krasmama, #taste #инстамир, #инстамама, #art #наширукинедляскуки, #ямама, #snow #krsksity, #life
Публикация от Привет, я Саша ). (@kroshka_sun) Окт 3 2017 в 9:06 PDT
Ну или хотя бы вспомнить детство
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Публикация от Kate Popova (@kyko4ka09) Окт 3 2017 в 8:56 PDT
С первым снегом вас, красноярцы!
#Зима пришла в город #красноярск . Пора елку ставить однако 😃#instakrsk #nature #snow #Siberia #October #осеньвсибири 😆
Публикация от Margarita (@msummit1) Окт 3 2017 в 8:42 PDT
Есть свои фотографии первого снегопада — кидайте их в комментарии!