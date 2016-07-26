Сотовые операторы обновляют тарифы для норильских бизнесменов

Сотовые операторы обновляют тарифы для жителей северных территорий края. Это связано с подключением сетей к наземной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая была запущена в Норильске в конце сентября этого года.

В связи с увеличением возможностей сети компании обновляют тарифы для частных и корпоративных клиентов — в пакетные тарифные планы включают большие объемы мобильного интернета, а также начинают действовать новые пакетные предложения.

Как рассказал представитель оператора мобильной связи Tele2, изменения параметров тарифов коснулись бизнес-клиентов в Норильском промышленном районе и Дудинке. С 19 октября во всех предложениях для бизнеса стало в несколько раз больше мобильного интернета, включенного в абонентскую плату. При этом размер абонентской платы не увеличился. Так, тарифный план «Гамма» за 230 рублей в месяц включает 5 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на все номера Tele2 России, 500 минут для звонков на все номера региона и 500 SMS. Для бизнес-клиентов разработаны и другие предложения, с большим объемом трафика, звонков на номера региона и SMS — тарифные планы «Бета» и «Альфа».