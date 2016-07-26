Красноярца крупно оштрафовали за выдуманный грабеж с битой

46-летнего жителя Красноярска осудили за ложный донос и умышленное повреждение иномарки, сообщили в пресс-службе городской полиции.
Инцидент произошел летом этого года. В полицию обратился ранее уже судимый мужчина и сообщил, что двое знакомых избили его битой и забрали 200 тысяч рублей. Однако в ходе следствия полицейские усомнились в его показаниях и выяснили, что ранее у мужчины произошел словесный конфликт с этими же знакомыми. «Решив отомстить своим обидчикам, он обвинил их в разбойном нападении и хищении крупной суммы денег. Также стражи порядка выяснили, что обвиняемый из-за неприязненных отношений повредил их автомобиль Toyota Sprinter», — пояснили в пресс-службе.
За заведомо ложный донос и умышленное повреждение чужого имущества суд назначил мужчине штраф в размере 110 тысяч рублей.
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