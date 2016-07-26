Красноярец заявил об угоне проданной машины, чтобы не платить чужие штрафы

Жителя Красноярска осудили за ложный донос об угоне машины, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Как пояснили в полиции, к ним обратился 32-летний житель краевого центра и рассказал, что его автомобиль Toyota угнали. При проверке информации выяснилось, что машина принадлежит другому человеку — заявивший об угоне мужчина продал ее некоторое время назад.

«Однако покупатель не снял с учета регистрации транспортное средство и бывшему владельцу стали приходить письма о выписанных штрафах. Чтобы не платить, мужчина решил сообщить об угоне автомобиля», — пояснили в пресс-службе, но не сообщили, о какой именно сумме идет речь.

Мужчина уже имел проблемы с законом. За заведомо ложный донос в его отношении возбудили уголовное дело — суд решил оштрафовать его на 20 тыс. рублей.