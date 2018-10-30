В России предлагают снизить цены на презервативы

По итогам исследования рынка барьерных контрацептивов Федеральная антимонопольная служба предложила снизить цены на презервативы.

Как отмечается в сообщении антимонопольщиков, предложения входят в план мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Для расширения ассортимента презервативов в аптеках и торговых сетях, а также для снижения цен ведомство предлагает проработать вопрос об ограничении совокупного объема вознаграждения хозсубъекту, ведущему фармацевтическую и/или торговую деятельность, в размере 5 % от цены приобретенного товара.

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По замыслу ФАС, аптекари будут предлагать покупателям наиболее дешевые презервативы. Также в городах страны планируется разместить вендинговые аппараты с презервативами нижней ценовой категории.

Как утверждают специалисты, при правильном использовании презервативы значительно эффективнее других средств контрацепции — они защищают от ВИЧ в 99 % случаев.

Напомним, Согласно статистике, 30 % от общего числа ВИЧ-инфицированных россиян не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Показатель заболеваемости в Красноярском крае, по данным на 1 июля, составил 1026,3 случая на 100 тыс. населения края, что на 19,0 % ниже показателя по Сибирскому Федеральному округу (1266,5 случая на 100 тыс. населения).

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.