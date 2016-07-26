Магазин оштрафовали за продажу просроченного пива

В Кежемском районе Красноярского края за нарушения оштрафовали продуктовый магазин. Управление Роспотребнадзора проверило магазин «Радуга» (ИП Кузьмин), расположенный на ул. Комсомольской в поселке Зеледеево.

В ходе инспекции специалисты обнаружили многочисленные нарушения обязательных требований технических регламентов. В частности, в магазине продавали полуфабрикаты, на которые отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

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В магазине выявили и другие нарушения: продавалось пиво с истекшим сроком годности, отсутствовали термометры в холодильном оборудовании, а также не были предоставлены сведения о прохождении работниками медосмотра.

За выявленные нарушения предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также ему выдали предписание об устранении нарушений.

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