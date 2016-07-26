41-летний ревнивец поджег дом с молодой подругой и двумя мужчинами

41-летний житель Кежемского района Красноярского края на почве ревности совершил покушение на убийство трех человек, сообщили в ГСУ СК по региону. Инцидент произошел 18 октября в деревне Климино, в доме подозреваемого. Мужчина пригласил в гости для распития спиртного парней 24 и 28 лет, а также 24-летнюю девушку. В какой-то момент между хозяином дома и девушкой произошел конфликт. По данным следователей, они поругались на бытовой почве и из-за того, что он приревновал ее к приятелям. После ссоры они продолжили выпивать, а затем легли спать.

Ночью ревнивец проснулся и решил убить всех гостей.

«Он вышел из дома и запер входную дверь на навесной замок снаружи, после чего взял в сарае канистру с бензином, облил один из углов деревянного дома и поджег его. Однако подозреваемый не смог довести до конца свой умысел. Люди, находившиеся в доме, проснулись от дыма, выбили входную дверь, и вышли из горящего дома», — пояснили в управлении.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, поджигатель сам пришел в полицию с повинной.

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