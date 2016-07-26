Под Минусинском 500 человек искали придуманных преступников

На юге Красноярского края полиция, Росгвардия и сотрудники колоний учились быстро ловить сбежавших преступников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Учения, в которых приняли участие силовые ведомства из Красноярского края, Хакасии и Тувы, собрали около 500 человек. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН, у каждого ведомства была своя задача, но все они направлены на поиск и задержание преступников, которые совершили побег. Чтобы условия были максимально приближены к реальным, роль злоумышленников играли работники ведомств.

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Участники учений прочесывали лесной массив и демонстрировали умение обращаться с оружием и специальной техникой. В поисках и задержании принимали участие подготовленные собаки. Кроме того использовалось 20 единиц техники, включая автомобили для перевозки спецконтингента и бронетранспортер.

Руководители ведомств признали, что все структуры готовы к работе в чрезвычайных ситуациях.

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