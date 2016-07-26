Красноярцев научат мастерству айфонографии на выставке «Арт-Красноярск»

С 25 по 29 октября на выставке современного и декоративного искусства «АРТ-Красноярск» в МВДЦ «Сибирь» состоятся необычные мастер-классы. Красноярцев будут обучать мастерству айфонографии — профессиональному фотографированию на смартфон.

Ведущая мастер-классов — Анастасия Тамаровская, известный красноярский фотожурналист, специалист по PR, руководитель агентства культурной событийности DOM EDИНОРОГА.

Мастер-класс будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Сначала участникам расскажут, что и как можно снимать с помощью камеры своего телефона, раскроют секреты удачного кадра. Кроме того, посетители узнают, как стать фоторепортером с помощью телефона и может ли айфонография считаться искусством. Завершит занятие игра «Фотограф и фотоаппарат», где участники мастер-класса убедятся на практике, что один и тот же предмет может быть очень разным.

Также на этой площадке будут представлены работы финалистов конкурса фотоисторий «Городские рассказчики». Посетители выставки увидят 20 оригинальных историй, рассказывающих про город и наше место в нем.

Время проведения: в будни с 13:00 до 15:00, выходные: с 12:00 до 15:00. Участие в мастер-классе бесплатное. Предварительная запись не требуется.

Выставка «АРТ-Красноярск» пройдет 25-29 октября. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 25–28 октября с 10:00 до 19:00, 29 октября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный, для пенсионеров — 50 рублей.

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