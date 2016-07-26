Новые проекты Арт-галереи Романовых ждут гостей выставки «АРТ-Красноярск»

С 25 по 29 октября в Красноярске будет работать традиционная выставка «АРТ-Красноярск». Постоянный участник — Арт-галерея Романовых приготовила целую серию новых проектов для ценителей различных видов искусства.

Один из них — экспозиция живописных работ грузинских художников «Наследники Пиросмани». Творчество современных кавказских авторов основано на художественной традиции Грузии. Городские пейзажи, портреты и натюрморты полны символизма и романтики на стыке западного и восточного искусства.

Еще один проект — «Искусство в интерьере» объединит работы российских художников. Посетителей ждет знакомство с живописью и графикой современных мастеров. Все желающие увидят картины, на которые не просто можно смотреть, но и дополнить ими интерьер дома или офиса.

«Происхождение» — так называется экспозиция скульптурных работ известного пермского скульптура Альфиза Сабирова. Главным сюжетом всех его произведений можно считать эхо многогранного этнического прошлого. Исключительный авторский взгляд на мифы и героический эпос, сказки и предания выполнен в уникальной стилистике.

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Также гостей выставки ждет авторский текстиль Майи Ореховой (Санкт-Петербург). Художница по ткани из северной столицы известна своим искусством на всю страну. Ее прикладное творчество сочетает в себе функциональность и высокое художественное качество в каждом изделии.

Кроме того, здесь можно будет увидеть изделия мастеров декоративно-прикладного искусства из разных уголков России. Экспозиция «Умелые руки» соберет уникальные работы: кукол, одежду, деревянные изделия — авторов из Тюмени и Красноярска.

Увидеть все своими глазами можно на выставке «АРТ-Красноярск» с 25 по 29 октября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 25–28 октября с 10:00 до 19:00, 29 октября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 50 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.