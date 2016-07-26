Убийцы одинокого соседа по квартире проведут в колонии 27 лет

Суд назначил длительные сроки лишения свободы соучастникам убийства 55-летнего жителя Красноярска, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. На скамье подсудимых оказались мужчина и женщина, которые приехали в Красноярск из Ачинска и жили в арендованной квартире на улице Забобонова. В этой же квартире, но в соседних комнатах, на правах аренды проживали еще два человека: 55-летний мужчина и 24-летняя девушка.

Материалы по теме Соседи убили красноярца ради телевизора и иномарки

Первое преступление приезжие из Ачинска совершили утром 25 ноября 2016 года. Через незапертую дверь они проникли в комнату соседки и похитили монитор ViewSonic. Они сдали его в ломбард, а на вырученные деньги купили продукты и спиртное. Затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили убить одинокого мужчину-соседа, чтобы завладеть его автомобилем Toyota Corolla Runx. Вечером того же дня потерпевший, ничего не подозревая, впустил к себе соседей. Женщина нанесла ему множественные ножевые ранения, а ее подельник удерживал жертву.

После убийства злоумышленники похитили личные вещи потерпевшего и паспорт, а также документы на иномарку. Ценные вещи они сдали в ломбард, а автомобиль продали. После второго преступления они обогатились на 370 тысяч рублей. Через несколько дней их задержали в Ачинске.

На суде подельники полностью признали свою вину. Мужчине суд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Женщину, которая до этого совершила другие преступления, приговорили к 15 годам колонии общего режима.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive