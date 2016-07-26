Дорогая иномарка в центре Красноярска сбила нетерпеливого школьника (видео)

На центральной улице Красноярска мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса Porsche Cayenne. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Аварию, которая произошла около 14:40 на перекрестке ул. Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата, зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, что автомобиль Porsche Cayenne, двигавшийся по ул. Карла Маркса в сторону ул. Кирова решил свернуть на ул. Диктатуры Пролетариата. Из-за ремонта дорог в центре города, на этой улице с лета ввели одностороннее движение, поэтому водитель остановился около пешеходного перехода и вернулся на ул. Карла Маркса.

Во время его маневра мальчик, ожидавший переключения светофора, решил перебежать ул. Карла Маркса. На записи видно, что ребенка попытались удержать, но он вырвался и побежал, попав под колеса Porsche Cayenne.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что с травмами мальчика доставили в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive.