«Успел только два шага сделать и взлетел»: лихач насмерть сбил пешехода на «зебре»

На правобережье Красноярска под колесами иномарки погиб 27-летний пешеход. ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 13 октября на улице Щорса.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, молодой мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Honda. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

По данным полиции, 42-летний водитель был трезв.

При этом сразу несколько очевидцев ДТП заявляют, что он ехал на большой скорости. «Водитель утверждает, что он 60 км/ч ехал. Но на месте происшествия видно, что молодой человек отлетел метров на 20 от пешеходного!», — рассказал в соцсетях один из красноярцев.

Другой житель города уверяет, что шел следом за сбитым пешеходом, и видел, что водитель ехал со скоростью не менее 100 км/ч. Еще один свидетель заявил, что пешеход успел сделать только два шага по проезжей части, а потом резко подлетел от удара.

«У „Хонды“ капот очень сильно замят, похоже, удар мощный был. Думаю, можно сравнить с ударом об столб. Под сотку точно летел», — подметил другой комментатор.

Местные жители также рассказали, что проезжая часть в этом месте находится в удовлетворительном состоянии. Рядом с переходом есть фонарь, который светит достаточно ярко, и в момент ДТП он был исправен.