Мужчина полгода развращал малолетнюю падчерицу

В Абанском районе Красноярского края перед судом предстанет мужчина, совершавший насилие в отношении ребенка, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Он развращал девочку в течение полугода.
С января по июнь 2017 года 36-летний отчим совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы, которой не исполнилось 14 лет. Мужчина пользовался беспомощным состоянием ребенка днем, пока жены не было дома.
Девочка пожаловалась родственникам, которые обратились на телефонную линию «Ребенок в опасности». Правоохранители провели проверку, в результате которой на мужчину завели 6 уголовных дел по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
В ходе расследования мужчина дал признательные показания. Его заключили под стражу, в настоящее время дело передали в суд.
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