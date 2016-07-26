Работы по перинатальному центру в Норильске принимали за взятки (видео)

Ведущий инженер норильского отдела краевого госпредприятия «Управление капитального строительства» за взятки подписывал документы о приеме работ по перинатальному центру в Норильске за взятки. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Как выяснили следователи, 55-летний топ-менеджер госпредприятия получил от одного из субподрядчиков строительства этого объекта несколько взяток на общую сумму в 450 000 рублей за то, что не применял к компании мер ответственности при выявлении нарушений и подписывал акты приемки работ.

Взяточник был задержан сотрудниками ГУ МВД по Красноярскому краю и взят под стражу на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по статье 290 (пункт «в» части 5) УК РФ «Получение взятки», по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«С представителем подрядчика, дававшим взятки, сейчас также ведется работа, — говорит старший помощник руководителя Следкома по краю Ольга Шаманская, — если он будет сотрудничать, то не понесет никакой ответственности».

Напомним, что строительство перинатального центра в Норильске началось в июле 2015 года. Общая стоимость проекта оценивалась тогда в 3,2 млрд рублей. Сдать объект планировали в декабре 2016 года, но работы на нем ведутся по сей день.