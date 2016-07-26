В Енисейске ребенок застрял в двухярусной кровати

Сотрудникам краевого учреждения «Спасатель» пришлось выручать ребенка, который застрял в собственной кровати.

Как пояснили в спасательном отряде, в подразделение в Енисейске вчера обратились молодые родители. Они рассказали, что их сын во время игры засунул голову в ограждение двухярусной кровати. Вытащить ее обратно ни сам мальчик, ни его родители не смогли.

Приехавшие спасатели решили, что проще всего разобрать конструкцию, чем ломать ее. Для освобождения ребенка им потребовались слесарные инструменты.