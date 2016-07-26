В магазины вернутся турецкие помидоры

Россия отменяет ограничения на ввоз томатов из Турции. Об этом сообщило сегодня агентство ТАСС со ссылкой на сопредседателя российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министра энергетики РФ Александра Новака.

Запрет на ввоз томатов из Турции Россия ввела в январе 2016 года, после того, как над Сирией сбили российский самолет. Как пояснил Александр Новак, эти ограничения решено снять с 1 ноября 2017 года. Комиссия уже согласовала поставку в Россию 50 тысяч тонн томатов. В ответ наша страна ожидает от Турции отмены усложненных правил на импорт российской сельхозпродукции.

Как сообщал РИА «Новости» министр сельского хозяйства Александр Ткачев, поставки турецких томатов не должны изменить цены на этот продукт.

«Турецкие партнеры поставят на наш рынок в результате этих решений около 50 тысяч тонн, это небольшая доля. Уверен, что эти небольшие партии не повлияют ни на ценообразование, ни на объёмы», — заявил министр.

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