Красноярцев заинтересовала судьба одиноко гуляющего верблюда (видео)

Автомобилисты заметили верблюда в поле под Красноярском. Необычное для Сибири животное молодые люди встретили возле деревни Свищево Березовского района и сняли его на видео.
Проезжающие мимо удивились тому, что верблюд один пасется возле дороги.
Обсуждая видео, некоторые интернет-пользователи предположили, что верблюд потерялся. Другие уверяют, что он якобы уже давно живет на ферме у местного жителя. «Он там живет, с коровами обычно пасется. Видать, удрал, коровник прям у дороги стоит», — пояснил один из комментаторов.
Однако на других кадрах видно, что верблюд неухоженный.
Интернет-пользователи вспомнили, что в прошлом году в красноярском микрорайоне Солнечный также был замечен верблюд.
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