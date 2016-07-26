Красноярцев заинтересовала судьба одиноко гуляющего верблюда (видео)

Автомобилисты заметили верблюда в поле под Красноярском. Необычное для Сибири животное молодые люди встретили возле деревни Свищево Березовского района и сняли его на видео.

Проезжающие мимо удивились тому, что верблюд один пасется возле дороги.





Обсуждая видео, некоторые интернет-пользователи предположили, что верблюд потерялся. Другие уверяют, что он якобы уже давно живет на ферме у местного жителя. «Он там живет, с коровами обычно пасется. Видать, удрал, коровник прям у дороги стоит», — пояснил один из комментаторов.

Однако на других кадрах видно, что верблюд неухоженный.

Интернет-пользователи вспомнили, что в прошлом году в красноярском микрорайоне Солнечный также был замечен верблюд.

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