В Абанском районе третий месяц ищут пропавшего сторожа лесосеки

Родственники просят помощи в поисках мужчины, пропавшего в июле в Абанском районе Красноярского края. Об этом сообщили в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

44-летний Владимир Ставер приехал в Абанский район 30 июля. Он устроился работать сторожем на лесосеку, которая находится в 30 км от села Долгий Мост. Другого жилья в округе нет, а лесосека в это время не действовала, поэтому самостоятельно уйти с участка мужчина не мог. Но через неделю работодатель узнал, что новый сторож пропал. Найти его до сих пор не удалось.

Сейчас его поисками занимаются родственники, волонтеры и полиция. Они просят всех, кто знает обстоятельства исчезновения или местонахождение Владимира Ставера, сообщить информацию по телефонам (391-63) 2-23-47 (полиция) или 8-950-996-60-66 (волонтеры).