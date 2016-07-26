Под Красноярском пропал 37-летний мужчина на костылях

Молодой житель Емельяново поссорился с семьей и пропал на 1,5 месяца. Его поиски сегодня начали волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

37-летний Евгений Пикуров пропал еще 4 сентября. Родные рассказали, что в этот день произошла ссора и мужчина ушел из своего дома в пос. Емельяново с ул. Степная, 57. На тот момент от проходил реабилитацию после аварии и ходил с костылями. Сейчас, скорее всего, его нога зажила, но он может хромать. Кроме сигарет из дома он ничего не взял. На нем были темно-синие джинсы и светлая ветровка с капюшоном.

Родственники подключили к его поискам полицию и волонтеров. Они просят всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Евгения Пикурова, сообщить информацию по телефонам (391-33)2-47 48, 2-15 58 в полицию, либо 8-950-996-60-66 волонтерам.

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