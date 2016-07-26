Воспитанники красноярского санатория сыграли в мини-футбол с профессионалами

В красноярском детском санатории «Пионерская речка» (ул. Лесная, 425) прошли соревнования по мини-футболу — Кубок «Пионерской речки». Воспитанники учреждения сыграли против профессиональных футбольных команд.

Команда санатория «Белые орлы» играла против женских клубов Красноярского края. Дети провели матчи с командами девушек «КГПУ «Сибирячка», футбольными клубами «Боготол», «Рассвет» (тренер Елена Горбачева), «Енисей» и «Рассвет» (тренер Алена Леонова).

Соревнования приурочили к 30-летней годовщине первой команды по мини-футболу в Красноярском крае. Организатором выступила Краевая федерация женского футбола.

Детский противотуберкулезный санаторий «Пионерская речка» не первый раз предоставляет свое поле для подобных соревнований. Пятый год здесь проводится турнир по мини-футболу «Кубок Астафьева» среди студенческих команд и команд детских домов и школ-интернатов. По мнению руководства санатория и президента КРОО «Краевая федерация женского футбола» Валерия Черкашина, новый футбольный проект также станет традиционным.

В детском противотуберкулезном санатории «Пионерская речка» дети проходят профилактическое и восстановительное лечение. Руководители и врачи санатория уделяют много внимания организации досуга воспитанников и их физическому развитию.

«Нашу детскую футбольную команду тренирует Юлия Юрлагина — квалифицированный тренер, выпускница института физической культуры и спорта КГПУ им. В.П.Астафьева, игрок сборной России на чемпионате мира по футболу среди женских команд. Воспитанники Юлии на турнире выступили достойно. Несмотря на именитых соперников „Белые орлы“ даже сыграли один из матчей „вничью“, — рассказывает заведуюшая санаторием „Пионерская речка“ Наталья Конева, — От имени всех ребят и коллектива санатория благодарю организаторов турнира-популяризации мини-футбола и здорового образа жизни».

Партнерами соревнований выступили МАУ «СШОР «Рассвет», компания «Мастер», ООО «Центральная трибуна» и РА «Позитив».